Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada yangın çıkarak itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

15.10.2024 09:01  Güncelleme: 09:07
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı. Kazanın sis nedeniyle yaşandığı öğrenilirken, aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 07.25 sıralarında ilçenin Zonguldak- Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Çaycuma'dan Zonguldak yönüne seyir halinde giden Musa Şen idaresindeki 14 EV 416 plakalı otomobil ise yine aynı yönde seyreden Ramazan Göçen idaresindeki 14 GD 651 plakalı iki otomobil sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Her iki araç yaşanan kaza sonucunda yanmaya başladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yanmaya başlayınca itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı. Kısa sürede yanan araçlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan Göçen, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçta kalan Musa Şen ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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