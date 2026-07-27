Elektrik prizinden çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan bir evde mutfaktaki fırına takılı prizden çıkan yangın ev sahiplerini korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sever'e ait dairede elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen fırın alev aldı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yanan fırına zamanında müdahale ederek alevlerin evin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.