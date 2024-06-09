Zonguldak'ta freni boşalan kamyon evin garajına girdi

3.Sayfa

Zonguldak'ta park halindeki bir kamyon, freninin boşalması sonucunda bir evin garajına girdi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 10 AGD 117 plakalı kamyonun frenleri boşalarak bir evin garajına girdi.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK