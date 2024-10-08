Zonguldak\'ta Genç İntihar Girişimi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Y.M., bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre Y.M., sosyal medya hesaplarından intihara kalkışacağına dair paylaşımlar yaptı. Paylaşımları fark eden komşuları şüphelenerek durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler içeri girdiklerinde Y. M.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Y.M. ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Y.M.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenirken polisin olay ile ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK