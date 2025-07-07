Zonguldak\'ta Güvenlik Denetimleri

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetlerin bilançosu açıklandı. Bir hafta boyunca süren denetim ve operasyonlarda toplam 61 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde, silah ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre hapis cezasına göre aranan 17 kişi, ifade için aranan 39 kişi olmak üzere toplam 61 şahıs yakalandı. İl genelinde yapılan 550 trafik uygulamasında 17 bin 149 araç kontrol edilirken, 15 bin 969 kişi denetlendi.

Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler de sürdü. 14 farklı noktada yapılan kontrollerde 6 kaçak ocak imha edilirken, 172 metre ray ve 1 adet vinç ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 14 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı. Ayrıca 1 adet adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen maddeler arasında 22,61 gram metamfetamin, 9,05 gram skunk, 260 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza, 5,18 gram kokain, 22,98 gram esrar, 1.186 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu aparatı ve 1 adet uyuşturucu-uyarıcı madde içerdiği değerlendirilen peçete yer aldı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrollerde 8 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 21 adet tabanca fişeği, 4 adet yivli-yivsiz tüfek ve 7 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Yapılan düzensiz göç uygulamasında 680 kişi sorgulandı. Bunlardan 19'unun yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Zonguldak'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - ZONGULDAK