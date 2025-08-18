Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 37 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 37 Kişi Yakalandı

18.08.2025 17:53
Zonguldak'ta 11-17 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak ocaklar ele geçirildi.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 37 kişi yakalandı.

Ekipler, kent genelinde 588 trafik uygulaması yaptı. Denetimlerde 19 bin 31 araç ve 17 bin 317 kişi kontrol edildi.

Uyuşturucuya geçit verilmedi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 ayrı operasyon düzenlenirken 6 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 83 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 499 gram skunk, 14 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 114 kök kenevir bitkisi, 130 mililitre bonzai ham maddesi ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Kaçak ocaklar imha edildi

Kaçak maden ocaklarına yönelik 10 denetim yapıldı. 4 ocağa ihbar üzerine müdahale edilirken, 2 ocak imha edildi. Denetimlerde 9 metre profil ray, 1 adet havalandırma ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Düzensiz göç denetimi

Düzensiz göç kapsamında yapılan denetimlerde 17 kişi sorgulandı, aralarında 1 düzensiz göçmenin bulunduğu 13 yabancı uyruklu kontrol edildi. Bir düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Operasyon, zonguldak, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

