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Zonguldak'ta Güvenlik Operasyonları

Zonguldak\'ta Güvenlik Operasyonları

Zonguldak'ta düzenlenen denetim ve operasyonlarda 45 suçlu yakalandı, uyuşturucu ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

04.11.2024 12:27
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Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda birçok suçlu yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahıslara yönelik operasyonlarında 45 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 5 yıla kadar hapis cezası olan 15 kişi,

5-10 yıl hapis cezası olan 1 kişi yer aldı. Denetimlerde 1 adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Maden ocaklarında yapılan denetimlerde 1 ihbarda bulunulurken, kaçak faaliyet gösteren 1 ocak imha edildi. Bu denetimler sonucunda 30 ton kömür ve 1 adet vinç ele geçirildi.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 245 denetim yapıldı, bin 697 kişi sorgulandı,

71 metruk bina kontrol edildi, 179 umuma açık yer denetlendi, 393 okul servisi incelendi.

Trafikte güvenliği sağlamak için yapılan denetimlerde 660 uygulama yapıldı. Bu denetimlerde, 13 bin 818 araç kontrol edilirken,

9.546 kişi sorgulandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 9 operasyonda, 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 5,45 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 669,34 gram sentetik kannabinoid ve 21,05 gram skunk bulunuyor.

Zonguldak'ta güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler aralıksız sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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