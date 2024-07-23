Zonguldak'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri: Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika
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Zonguldak'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri: Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler

Zonguldak\'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri: Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler

Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güvenlik ve huzur denetimlerinde 31 kişi yakalandı. Denetimlerde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde 6 ton kömür, 3 vinç ve 70 metre ray ele geçirilirken, 5 ocak imha edildi. Trafik denetimlerinde ise 12 bin 687 araç ve 8 bin 953 kişi kontrol edildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 31 gram metamfetamin, 15,22 gram esrar, 107 adet sentetik ecza ve 3 gram kokain, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

23.07.2024 10:54
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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri halkın güvenliği ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği güvenlik ve huzur denetimlerinin istatistiklerini paylaştı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 31 kişi yakalandı. Silah kaçakçılığıyla mücadelede 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde 6 ton kömür, 3 vinç ve 70 metre ray ele geçirilirken, 5 ocak imha edildi.

Trafik denetimlerinde 12 bin 687 araç ve 8 bin 953 kişi kontrol edildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 31 gram metamfetamin, 15,22 gram esrar, 107 adet sentetik ecza ve 3 gram kokain, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri: Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri: Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika
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