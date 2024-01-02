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Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafriyat kamyonuyla çarpışma: 1 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafriyat kamyonuyla çarpışma: 1 yaralı

Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonuyla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Zonguldak\'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafriyat kamyonuyla çarpışma: 1 yaralı
02.01.2024 - 18:18,  Güncelleme: 18:19
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Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafif ticari araç hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre heyelan nedeniyle yola savrulan kaya parçasından kaçmak isteyen hafriyat kamyonetinin sürücüsü manevra yaptı. Bu sırada arkasından seyreden 67 TH 559 plakalı hafif ticari araç kamyonet ile çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafriyat kamyonuyla çarpışma: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli mevkiinde hafriyat kamyonuyla çarpışma: 1 yaralı - Son Dakika
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