Zonguldak'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta tedavi için gittiği hastanenin önünde indiği halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Coşkun Bilici'nin (66) ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi. Şüpheli sürücünün savcılıktaki işlemleri devam ederken, Bilici'nin Kilimli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak'ta tedavi için gittiği hastanenin önünde indiği halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Coşkun Bilici'nin (66) ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş polikliniğinde tedavi görmek amacıyla Tolga K. idaresindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici, durakta araçtan indi. Yaşlı adam yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı esnada, şoför Tolga K.'nin aracı yeniden hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı.

Kazayı gören hastane personeli, Bilici'ye saniyeler içinde ilk müdahaleyi yaparak acil servise kaldırdı. Ağır yaralanan Bilici, doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü Tolga K.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Şüpheli sürücü, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Sürücünün savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Coşkun Bilici'nin de Kilimli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Zonguldak, 3. Sayfa, Kilimli, Hastane, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:07:33. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement