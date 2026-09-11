Zonguldak\'ta hastane önünde otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta tedavi için gittiği hastanenin önünde indiği halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Coşkun Bilici'nin (66) ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş polikliniğinde tedavi görmek amacıyla Tolga K. idaresindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici, durakta araçtan indi. Yaşlı adam yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı esnada, şoför Tolga K.'nin aracı yeniden hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı.

Kazayı gören hastane personeli, Bilici'ye saniyeler içinde ilk müdahaleyi yaparak acil servise kaldırdı. Ağır yaralanan Bilici, doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü Tolga K.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Şüpheli sürücü, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Sürücünün savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Coşkun Bilici'nin de Kilimli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.