Zonguldak\'ta Hastane Otoparkında Otomobil Yangını

3.Sayfa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kozlu ilçesine bağlı Esenköy mevkisinde BEUN Hastanesi'nin otoparkında Peugeot marka 67 ADJ 438 plakalı otomobilden çıkan alevleri gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. Hastanenin güvenlik görevlilerinin yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. - ZONGULDAK