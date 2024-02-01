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Zonguldak'ta Hatalı Dönüş Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hatalı Dönüş Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak\'ta Hatalı Dönüş Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde, hatalı dönüş yapan bir Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden başka bir Tofaş araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile bir yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 19:57
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Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde yaşandı. K.C. idaresindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün hatalı dönüş yaparak tali yola girmek istediği sırada Murat S. idaresindeki 67 EZ 776 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile U.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Hatalı Dönüş Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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