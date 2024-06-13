Zonguldak'ta İş Yerine Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta İş Yerine Giren Yılan Yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

13.06.2024 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay ilçeye bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama dükkanında yaşandı. İş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan gören iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan 'yılan timi' olay yerine giderek yılanı yakalama çalışması başlattı. Yarım saat süren çalışmalarda yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

İtfaiye eri Çetin Güneri, "Yakın zamanda çok ihbar geliyor. İtfaiye müdürlüğü olarak geldik. Halı yıkama fabrikasında yılan olduğu ihbarını aldık. Ekiplerimizle geldik, yılanı aldık. Doğaya bırakacağız. Bozyörük yılanı zehirli değil ama hırçındır. Bu yılanları evimizde gördüğümüzde itfaiyeyi arayalım. Öldürmeyelim, sonuç da o da bir canlı, doğal ortamına bırakacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Hayvanlar, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta İş Yerine Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İş Yerine Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement