Zonguldak\'ta istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi trafiğe kapatılacak

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de bir binanın çökmesinin ardından bölgede bulunan istinat duvarında tehlike oluşturan deformasyon ve eğilmeler tespit edildiğini belirterek, duvarın kontrollü şekilde yıkılacağını açıkladı.

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de üç katlı bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan incelemelere ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, çöken yapının temel alt kotunda bulunan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi. Tehlike arz eden istinat duvarının Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü şekilde yıkılacağı belirtildi. Yıkım çalışmaları süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kadırga Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılacağı açıklandı. Yıkım çalışmalarından etkilenme riski bulunan çevredeki binaların da tedbir amacıyla tahliye edileceği bildirildi.

Valilik, daha önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatarak, ilave tahliyelerin yaşanması halinde vatandaşlara aynı desteğin sağlanacağını duyurdu.