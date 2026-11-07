Zonguldak'ta istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi trafiğe kapatılacak

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Zonguldak\'ta istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi trafiğe kapatılacak
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Zonguldak Valiliği, 21 Ekim'de Kadırga Caddesi'nde çöken üç katlı binanın ardından istinat duvarında tehlike oluşturan deformasyon ve eğilmeler tespit edildiğini, duvarın kontrollü yıkılacağını açıkladı. Yıkımda cadde kapatılacak, riskli çevre binaları tahliye edilecek.

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de bir binanın çökmesinin ardından bölgede bulunan istinat duvarında tehlike oluşturan deformasyon ve eğilmeler tespit edildiğini belirterek, duvarın kontrollü şekilde yıkılacağını açıkladı.

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de üç katlı bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan incelemelere ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, çöken yapının temel alt kotunda bulunan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi. Tehlike arz eden istinat duvarının Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü şekilde yıkılacağı belirtildi. Yıkım çalışmaları süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kadırga Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılacağı açıklandı. Yıkım çalışmalarından etkilenme riski bulunan çevredeki binaların da tedbir amacıyla tahliye edileceği bildirildi.

Valilik, daha önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatarak, ilave tahliyelerin yaşanması halinde vatandaşlara aynı desteğin sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
Zonguldak ValiliğiZonguldak3. SayfaGüncelSon Dakika

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