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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Baskın - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Baskın

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocaklarına baskın düzenlendi. Baskında ele geçirilen eşyalara el konuldu. Kilimli ilçesinde 3 kaçak maden ocağı tespit edildi ve bu ocaklarda çeşitli eşyalar ele geçirildi. Kaçak maden ocakları TTK ekiplerince imha edildi ve ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocaklarına Baskın
27.12.2023 - 12:52,
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince tespit edilen kaçak maden ocaklarına baskın düzenlendi. Baskında ele geçirilen eşyalara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak maden ocaklarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 3 kaçak maden ocağı tespit edildi. Kaçak maden ocaklarında; 1 adet vinç, 2 adet vagon, 1 adet havalandırma makinesi, 50 metre ray ele geçirildi.

Kaçak maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapıldı. Ocaklar orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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