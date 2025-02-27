Zonguldak\'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Sazköy- Filyos liman yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sazköy Köyü Filyos Liman yolu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Saltukova istikametinden geldiği öğrenilen M.S.İ. idaresindeki 34 FBK 779 plakalı otomobil, liman yolundan şehir merkezine gitmekte olan İ.D. yönetimindeki 67 LF 440 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Filyos Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK