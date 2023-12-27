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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan kadın, Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadın, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı
27.12.2023 - 18:00,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın, Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı - Son Dakika
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