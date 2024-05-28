Zonguldak\'ta Kamyon Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Mine Çetinoğlu Toprağa Verildi

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Zonguldak'ta kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.

Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde yaya geçidinden geçmek isteyen 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, Mehmet K.'nın idaresindeki 34 U 4638 plakalı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet K. olaydan sonra gözaltına alındı, çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetinoğlu için Gökçebey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami'de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çetinoğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Çetinoğlu'nun sevenleri katıldı. - ZONGULDAK