Zonguldak\'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu A.K.; çocukları M.H.K. ve M.K. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları baba ve iki çocuğunu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üç aile üyesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK