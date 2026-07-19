Zonguldak'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı
19.07.2026 14:23
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Çaycuma'da kavşak hatası nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi girişinde "Kavşak hatası" nedeniyle otomobilin takla atmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Nebioğlu beldesi girişinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ve Kozcağız istikametinden Çaycuma'ya seyir halinde olduğu öğrenilen iki otomobilin belde girişinde kavşak hatasından kaynaklandığı iddia edilen kazada, otomobil beldeye girişi esnasında aynı istikamette olan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıktı ve taklalar atarak boş bir araziye uçarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Diğer araçta olan iki kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, bu yolda 1 ayda 4 kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Çaycuma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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