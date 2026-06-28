Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avlamak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü operasyonla kurtarıldı. Yaralı balıkçı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Balık tutmak amacıyla gittiği kayalık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip düşen amatör bir balıkçının yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Sarp ve ormanlık arazide ilerleyen kurtarma ekipleri, yaralı balıkçıya güçlükle ulaştı. Bulunduğu noktadan sedyeyle çıkarılan yaralı, hazır bekleyen sağlık personeline teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan amatör balıkçı, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK