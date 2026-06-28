Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
28.06.2026 13:00  Güncelleme: 13:13
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avlarken kayalıklardan düşerek yaralanan amatör balıkçı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avlamak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü operasyonla kurtarıldı. Yaralı balıkçı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Balık tutmak amacıyla gittiği kayalık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip düşen amatör bir balıkçının yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Sarp ve ormanlık arazide ilerleyen kurtarma ekipleri, yaralı balıkçıya güçlükle ulaştı. Bulunduğu noktadan sedyeyle çıkarılan yaralı, hazır bekleyen sağlık personeline teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan amatör balıkçı, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Kozlu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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