 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı

Zonguldak\'ta Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı

Zonguldak'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında doğal gaz kutusu zarar gördü ve gaz sızıntısı yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz firmasına ait ekipler sevk edildi. Sızıntı ekiplerin müdahalesiyle durduruldu ve yol trafiğe açıldı.

01.02.2024 00:53
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta gece saatlerinde iki aracın çarpıştığı kaza sonrası doğal gaz kutusu zarar gördü. Gaz sızıntısı üzerine panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AAG 800 plakalı Ford marka otomobil, park halinde bulunan 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarındaki doğal gaz kutusu da hasar alınca çevrede gaz sızıntısı yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firmasına ait yetkililer sevk edildi. Trafik bir müddet kesilirken ekipler sızıntıyı yaptıkları çalışma ile durdurdu. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Ford marka otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Zonguldak, Ford, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 02:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement