Zonguldak'ta korna kavgasında bekçide burun çatlağı var, veliye imza şartı getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta korna kavgasında bekçide burun çatlağı var, veliye imza şartı getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta korna kavgasında bekçide burun çatlağı var, veliye imza şartı getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna yüzünden çıkan kavgada bir bekçi yaralandı. Burnunda çatlak tespit edilen bekçi darp raporu alırken, gözaltına alınan veli haftada iki gün imza verme şartıyla adli kontrole tabi tutuldu.

Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir bekçi yaralandı.

Olay, Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çocuklarını okula bırakmak için bölgeye gelen Valilik çalışanı K.T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yapan E.Ü. arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan E.Ü., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde burnunda çatlak tespit edilen bekçinin darp raporu aldığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan K.T., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Nöbetçi mahkeme K.T. hakkında haftada iki gün polis merkezine başvurarak imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
18:37
Akdeniz’de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:42:24. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta korna kavgasında bekçide burun çatlağı var, veliye imza şartı getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android