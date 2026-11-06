Zonguldak\'ta korna kavgasında bekçide burun çatlağı var, veliye imza şartı getirildi

Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir bekçi yaralandı.

Olay, Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çocuklarını okula bırakmak için bölgeye gelen Valilik çalışanı K.T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yapan E.Ü. arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan E.Ü., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde burnunda çatlak tespit edilen bekçinin darp raporu aldığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan K.T., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Nöbetçi mahkeme K.T. hakkında haftada iki gün polis merkezine başvurarak imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.