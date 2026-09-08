Zonguldak\'ta kültür merkezi çatısından düşen işçi ağır yaralandı, yoğun bakımda

Zonguldak'ta Belediye Kültür Merkezi'nin çatısından yaklaşık 12 metreden kaldırıma düşen işçi ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar ve iç kanama teşhisiyle hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında onarım ve tadilat çalışması yürüten yüklenici firma personeli Hakan Kavaklı (44), güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden Kavaklı, çatıdan aşağıya düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen yanına giderek ilk müdahalede bulunurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kavaklı'nın yapılan muayenelerinde baş, çene, kaburga ve bacaklarında kırıklar tespit edildi. Ayrıca işçinin iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Kavaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.