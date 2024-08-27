Zonguldak\'ta Lüks Araç Kundaklama Olayının Arkasında Organize Suç Örgütü Çıktı

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Zonguldak'ta geçen hafta park halindeki lüks bir aracın kundaklandığı iki aracın ve bir evin hasar gördüğü olayın arkasından organize suç örgütü çıktı. İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen 18 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'taki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana gelen olayda İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı Mercedes marka otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otoparkta bulunan iki araç ile bir evde de maddi hasar oluştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kundaklama şüphesiyle başlattıkları soruşturmada olayın, İstanbul'da tefecilik faaliyetleri yapan organize bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ersin Y. ile diğer şüpheliler E.Y., B.Ö., S.İ.B., Y.B., H.S.B. isimli şüpheliler sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Tefecilik ve kundaklama suçlarından eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiği öne sürülen şüphelilerden Ersin Y., B.Ö., kundaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenile Sabri İ.B. ve H.S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden E.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.P. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK