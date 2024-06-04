Zonguldak'ta maden göçüğünde bir işçi kurtarıldı, diğerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden göçüğünde bir işçi kurtarıldı, diğerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altındaki işçinin durumu ağırken, diğer işçi kurtarıldı.

04.06.2024 13:46
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.

Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.

Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta maden göçüğünde bir işçi kurtarıldı, diğerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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