Zonguldak'ta Maden İşçisi İntihar Etti

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Zonguldak'ta maden işçisi silahla kendini vurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisi, silahla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bir süre önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Tunahan K., silahla kendini vurdu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunahan K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısınca yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.