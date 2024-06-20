Zonguldak'ta Mevlit Yemeğinden Zehirlenen 17 Kişi Hastaneye Başvurdu

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Mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenlerden 17 kişi karın ağrısı ve zehirlenme şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyenlerden 17'si karın ağrısı ve zehirlenme şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan söz konusu tavuklu pilavdan numune alınarak laboratuvar ortamında inceleme yapılacağı belirtildi.