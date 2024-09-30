Zonguldak\'ta Motosiklet Denetimleri Artırıldı

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Zonguldak'ta trafik ekipleri şehir merkezinde motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde 7 sürücüye 17 bin 960 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak ve Gazipaşa Caddesi üzerinde motosiklet denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 42 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işlettirmemekten, 2 sürücüye araç dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan ceza yazıldı.

Ekipler, toplamda 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 TL trafik idari para cezası uyguladı. - ZONGULDAK