Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı'da Mobilet sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı Yığılca yol üzerindeki Ferahlı Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buket. A., idaresindeki 67AGN 692 plakalı Mobilet, Yığılca istikametinden Ferahlı Köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mobilet sürücüsü Buket.A., acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK