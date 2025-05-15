Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası

Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mücahit E. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uzunmehmet Caddesinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 ET 454 plakalı otomobile ile 06 DLA 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mücahit E. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mücahit E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK