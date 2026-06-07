Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

07.06.2026 19:09
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Zonguldak-Ankara yolunda otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak- Ankara kara yolunda akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönmek istediği esnada Alper Başören yönetimindeki 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobilin sürücü kapısına çarpan Başören, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kalbi duran Alper Başören, sağlık ekiplerince yeniden hayata döndürülerek ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Başören, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Motosiklet, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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