Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında, bir kişi yaralandı.
Kaza; saat 13.20 sularında, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan anıt kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Bülent Ü. idaresindesi 67 UE 125 plakalı motosiklet kontrolünü kaybederek devrildi.
Motosikletten düşen sürücü Bülent Ü., ayağından yaralandı. Kazayı gören Zabıta Memurları ve vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarken; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yoldan kaldırıma doğru sırtüstü yatırılan motosiklet sürücüsü Bülent Ü., ekiplere ayağında ağrı olduğunu söyledi.
İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından kaza yerinde yapılan sürücü, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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