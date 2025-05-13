Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve mesai sonrası evine giden Seçkin Kırçoban'ın kullandığı 67 AEA 580 plakalı motosiklet, Aytekin A. idaresindeki 81 AAN 75 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Seçkin Kırçoban kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, Seçkin Kırçoban'ın kazadan bir gün önce, sosyal medya hesabından motosikletini satışa çıkardığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor. - ZONGULDAK