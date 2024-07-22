Zonguldak'ta Öğretmen Muhtarın Tabancasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Öğretmen Muhtarın Tabancasıyla Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir öğretmen, birlikte alkol aldıkları muhtarın tabancası ile kafasına sıkarak hayatını kaybetti. Olay sonucunda öğretmen hayatını kaybederken, muhtar ve ev sahibi gözaltına alındı.

22.07.2024 11:32
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir öğretmen birlikte alkol aldıkları muhtarın tabancası ile kafasına sıkarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hacılar Köyü'nde meydana geldi. Saltukova İlkokulunda görev yapan Ertan Arslan(39), iddiaya göre Mevlüt Girdi(51) isimli şahsın evinde Temenler Köyü muhtarı Olcay Arslan(36) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra öğretmen Arslan, muhtar Arslan'ın silahını alarak kafasına sıktı. Kanlar içerisinde kalan öğretmeni gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili muhtar ve ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Öğretmen Muhtarın Tabancasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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