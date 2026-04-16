Zonguldak'ta Okul Tehditine Ev Hapsi - Son Dakika
Zonguldak'ta Okul Tehditine Ev Hapsi

Zonguldak\'ta Okul Tehditine Ev Hapsi
Okul saldırıları sonrası WhatsApp'ta tehdit paylaşımı yapan 17 yaşındaki öğrenci ev hapsine alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Zonguldak'ta WhatsApp grubuna tehdit içerikli fotoğraf paylaştığı iddia edilen 17 yaşındaki lise öğrencisi, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece ev hapsine (konutu terk etmeme) çarptırıldı. Olayların ardından 'sanal devriye' faaliyetlerinin sıkılaştırılması talimatı verildi.

Okul saldırılarının ardından tüm Türkiye'de güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarken, Zonguldak'ta yaşanan olayda emniyet ve adli makamlar taviz vermedi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.T.A., iddiaya göre WhatsApp grubunda diğer illerdeki saldırıları paylaşım yaptı. İhbar üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Evinden 6 adet mermi çıktı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. B.T.A.'nın olayda kullandığı değerlendirilen cep telefonuna da adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

Emniyette "şaka", savcılıkta "pişmanım" savunması

Gözaltına alınan B.T.A.'nın emniyetteki sorgusunda eylemini "şaka yaptım" diyerek savunduğu, odasında bulunan mermileri ise köyünden 'hatıra' maksadıyla getirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. B.T.A.; savcılıktaki sorgusunda ise amacının kimseyi korkutmak olmadığını belirterek, "Bu kadar olay yaşanırken bu insanların silahla nasıl ortalıklarda gezdiğini belirterek, 'Biz de mi saldıralım' yazdım. Çok pişmanım" sözleriyle kendini savundu.

Öte yandan şüphelinin daha önce başka bir lisede eğitim gördüğü, ancak sınıf içerisinde torpil patlatması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilerek mevcut okuluna gönderildiği de ortaya çıktı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi, ev hapsi aldı

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen B.T.A., savcılık sorgusunun ardından eyleminin niteliği göz önüne alınarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan tavizsiz 'sanal devriye' talimatı

Yaşanan sürecin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının, ülke genelindeki benzer olayları da göz önünde bulundurarak son derece hassas bir süreç yürüttüğü kaydedildi.

Başsavcılık tarafından emniyet birimlerine, sanal devriye faaliyetlerinin artırılması ve tehdit, panik veya provokasyon içerikli paylaşımların sıkı takibe alınarak anında yasal işlem başlatılması yönünde kesin talimat verildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Okul Tehditine Ev Hapsi - Son Dakika

SON DAKİKA: Zonguldak'ta Okul Tehditine Ev Hapsi - Son Dakika
