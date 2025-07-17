Zonguldak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Halil Beyoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK