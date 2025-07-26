Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
26.07.2025 17:55  Güncelleme: 18:00
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü ve bazı fındık bahçeleri etkilendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü, bazı fındık bahçeleri de alevlerden etkilendi.

Sabırlı köyü kırsalında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından bölgeye Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaplı ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına çevre köylerden yaklaşık 500 vatandaş da katıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun mücadele verirken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımı koordine etti.

Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangında bazı fındık tarlalarının da yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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