Zonguldak\'ta Orman Yangını Korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Dereköseler Köyü'nde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen ve ormanlık alanda çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Alevlere kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yangında iki dönümlük ormanlık alanın yandığı öğrenildi. - ZONGULDAK