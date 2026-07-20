Zonguldak'ta Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Ağaca Çarptı

Zonguldak\'ta Otomobil Ağaca Çarptı
20.07.2026 13:16
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Zonguldak'ta bir otomobil ağaca çarpıp ters döndü, sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesinde yaşandı. İddiaya göre 16 HEK 54 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü ağaca çarparak ters döndü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika

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