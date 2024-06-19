Zonguldak'ta otomobil fındık bahçesine uçtu

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil fındık bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Ö. yönetimindeki 35 KC 154 plakalı otomobil, Mollabey mevkiine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazadan sürücü Şerafettin Ö. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı fındık bahçesinden çıkardı. Araç otoparka götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK