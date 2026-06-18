Zonguldak\'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ta yokuş çıkarken kontrolden çıkan otomobilin geri geri kayarak kavak ağacına çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 34 KAE 723 plakalı Nissan marka otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Geri geri yokuş aşağı kayan araç, sokağın sonunda bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmında büyük hasar meydana gelirken, araçta içinde bulunan aynı aileden M.A., N.A. ve A.A. yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü İ.A., "Evime doğru çıkarken aracım bir anda geri kaymaya başladı. El frenini çekmeme rağmen durduramadım" dedi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK