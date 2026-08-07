Zonguldak'ta otomobil kulübeye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobil kulübeye çarptı: 1 yaralı

Zonguldak\'ta otomobil kulübeye çarptı: 1 yaralı
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Alaplı'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kulübeye çarptı. Sürücü yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki boş kulübeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Alaplı ilçesi Çayköy mevkisinde, beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. yönetimindeki 67 LD 769 plakalı otomobil, Alaplı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önüne aniden çıkan bir kepçeye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sol tarafında bulunan boş kulübeye çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Alaplı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta otomobil kulübeye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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