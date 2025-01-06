Zonguldak\'ta Otomobil ve Kamyon Çarpıştı

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Zonguldak'ın otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mercedes marka 67 SB 325 plakalı kamyon ile 06 MKE 36 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK