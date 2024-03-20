Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücü durdurduğu araçtan inerek kurtulurken ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünden alev alan otomobildeki yangını fark eden sürücü durdurduğu aracından inerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Otomobil Yangını: Sürücü Kurtuldu, Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Ümraniye'de bulunan bir tekne imalatı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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