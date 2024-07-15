Zonguldak'ta Plaj Tesisleri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Plaj Tesisleri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Zonguldak\'ta Plaj Tesisleri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Zonguldak'ın Kapuz Mahallesi'ndeki plaj tesislerini boşaltma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı.

15.07.2024 02:55  Güncelleme: 02:56
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Zonguldak'ın Kapuz Mahallesi'ndeki plaj tesislerini boşaltma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kapuz Mahallesi'nde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plaj tesislerinde yaşandı. Plajda bekçi olarak görev yapan Ahmet B., iddiaya göre Murat K. ve Hakan G. ile tesisin boşaltılmasının istenmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B.'nin silahından çıkan kurşunlar Murat K. ve Hakan G.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat K. ve Hakan G., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil toplarken Ahmet B., polis ekiplerince gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Plaj Tesisleri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Plaj Tesisleri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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