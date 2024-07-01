Zonguldak\'ta Psikolojik Sorunları Olan Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Y.E.Ç.; pasajın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Murtaza Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir pasajın çatısına çıkan Y.E.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelerek Y.E.Ç.'yi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun çabalar sonucunda Y.E.Ç., ekipler tarafından güvenli bir şekilde indirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Y.E.Ç ., ifadesi alınmak üzere Karadeniz Ereğli Merkez Karakolu'na götürüldü. - ZONGULDAK