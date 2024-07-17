Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük; Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak üzerinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana geldi. 51 yaşındaki Mustafa Kuru isimli maden işçisi ocak içerisinde göçük altında kaldı. Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak açılan maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce maden kanununa muhalefet suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Göçük altında kalan Mustafa Kuru'yu kurtarmak için AFAD ve TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu, iki çocuğundan birinin Ankara'da üniversite öğrenimini gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK