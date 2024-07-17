Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları için AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri seferber oldu. İşçinin durumu hakkında bilgi alınamazken, arazi sahibinin daha önce maden kanununa muhalefet suçundan kaydının olduğu belirtildi.

17.07.2024 13:10
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük; Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak üzerinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana geldi. 51 yaşındaki Mustafa Kuru isimli maden işçisi ocak içerisinde göçük altında kaldı. Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak açılan maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce maden kanununa muhalefet suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Göçük altında kalan Mustafa Kuru'yu kurtarmak için AFAD ve TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu, iki çocuğundan birinin Ankara'da üniversite öğrenimini gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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