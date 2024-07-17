Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İşçi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta iddialara göre ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düşerek yaralanan Satılmış Gedik isimli işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddialara göre olay Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi Açık İşletme mevkiindeki orman sahasında meydana geldi. Sahadaki ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Satılmış Gedik (32) isimli maden işçisi, kendisini hastaneye getiren D.Y.'nin iddiasına göre maden ocağının önünde yüksekten düşerek yaralandı. Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen Satılmış Gedik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TTK ekibi ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. - ZONGULDAK