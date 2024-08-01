Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tespit ettiği dört ruhsatsız maden ocağını kapattı. Bir ocağın dinamitle patlatılma anı kameralara yansıdı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, 31 Temmuz 2024 tarihinde Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, üçü sahipsiz ve biri sahipli olmak üzere toplam dört maden ocağı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ocaklarda 1 adet vinç, 1 adet vagon, 45 metre ray ve 5 ton kömür ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından dinamitle patlatılarak göçertildi. Patlatma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. - ZONGULDAK